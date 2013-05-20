Столкновение воздушных шаров в Турции: Число жертв возросло до трех

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на турецкий телеканал CNN Turk.

Два воздушных шара, двигавшихся из Гёреме к Учхисару, на которых туристы осматривали вулканическую местность Каппадокии, столкнулись около 06.00 часов по местному времени (05.00 мск), после чего один из них рухнул на землю. Туристка из Бразилии в возрасте 85 лет погибла на месте, еще 24 человека получили ранения.

Через несколько часов ещё две пожилые бразильские туристки, несмотря на усилия врачей, скончались. Девятнадцать пострадавших находятся в больнице города Невшехир, трое проходят лечение в Кайсери.

Как сообщалось ранее, украинцев среди пострадавших нет - большинство туристов, оказавшихся на шарах, приехали из Испании и Южной Америки.

Жандармерия и представители гражданской авиации приступили к расследованию происшествия.

Каппадокия - живописная историческая местность в 250 километрах от Анкары, она входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Знаменита причудливым ландшафтом вулканического происхождения. Прогулки на воздушных шарах - один из излюбленных местных туристических аттракционов.