Столкновение воздушных шаров в Турции: Украинцы не пострадали

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

«Граждан Украины нет», - сказали в МИД.

Прогулочный воздушный шар разбился сегодня в турецкой Каппадокии (250 км к юго-востоку от Анкары). В результате инцидента один человек погиб, 18 получили ранения.

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Инцидент произошел около 06.00 по местному времени вблизи города Ургюп, который пользуется популярностью среди туристов благодаря пещерным и подземным поселениям раннехристианской эпохи. Сообщается, что на высоте 300 метров воздушный шар столкнулся с другим шаром. В результате один из них потерял равновесие и начал резко снижаться.

В Каппадокии туры на воздушных шарах очень популярны среди туристов, многие из которых приезжают в Турцию лишь ради такого путешествия.