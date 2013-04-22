В Южной Корее рассказали, когда КНДР проведет ракетный запуск

По словам представителя оборонного ведомства Южной Кореи, наиболее вероятными датами пуска могут быть 25 апреля, когда в КНДР отмечается день основания Корейской народной армии, 30 апреля, на которое запланировано окончание масштабных совместных учений Южной Кореи и США Foal Eagle, или даже 27 июля - день подписания перемирия в Корейской войне 1950 - 1953 годов. Ранее южнокорейские и западные аналитики предполагали, что Пхеньян может провести ракетные испытания в годовщину дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена 15 апреля, который в стране отмечается как "День Солнца", сообщает РИА Новости.



"Это три потенциальные даты, однако никто не может предугадать, в каком направлении будет действовать Север", - цитирует агентство слова представителя южнокорейского Минобороны.

Ранее южнокорейские СМИ со ссылкой на источники в разведке страны сообщали, что КНДР переместила к восточному побережью страны две мобильные пусковые установки баллистических ракет типа "Скад". По данным южнокорейской разведки, в начале апреля КНДР переместила две ракеты средней дальности "Мусудан"и установила семь мобильных пусковых установок в Вонсане и провинции Южная Хамген на восточном побережье.

Отношения между Пхеньяном и Сеулом значительно ухудшились после жесткой реакции КНДР на проведение США и Южной Кореей широкомасштабных военных учений. В начале апреля появились предположения о том, что Северная Корея может осуществить испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Мусудан". По информации СМИ, в случае неудачного пуска баллистических ракет типа "Мусудан"Пхеньян может произвести одновременный пуск нескольких ракет типа "Скад"и "Нодон".