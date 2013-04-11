В Дубае полицейские будут патрулировать город на Lamborghini

Этот шикарный автомобиль, стоимость которого превышает два миллиона дирхамов ОАЭ (около 550 тысяч долларов США), будет патрулировать исключительно фешенебельные кварталы Дубая - район самого высокого в мире небоскреба "Бурдж Халифа", а также расположенные на побережье районы Дубай-Марина и Джумейра, сообщает РИА Новости.



При этом в полиции подчеркивают, что полицейская Lamborghini предназначена исключительно для патрулирования улиц, подозреваемых и разыскиваемых правоохранительными органами преступников на этом авто возить не будут.

"Этот патруль будет работать над поддержанием безопасности на дорогах в тесном сотрудничестве и координации с другими находящимися поблизости полицейскими машинами, но подозреваемых и разыскиваемых преступников на этом автомобиле перевозить не будут, учитывая его высокую стоимость", - сказал замначальника полиции Дубая в опубликованном в четверг интервью газете "Аль-Имарат аль-Яум". Он подчеркнул, что полицейские патрули на дорогих спортивных автомобилях будут свидетельствовать о высоком уровне полиции Дубая и роскоши этого эмирата в целом.

Ранее УНИАН сообщал, что для работников МВД Украины в рамках проекта "Зеленые инвестиции" закупили 1220 гибридных автомобилей Toyota Premio на сумму 380,7 млн. грн.