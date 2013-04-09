Милицию пересадят на иномарки - чтобы меньше портила воздух

Одним из масштабных проектов с использованием японских технологий является техническое переоснащение (замена подвижного состава существующих патрульных автомобилей) машин с гибридной силовой установкой в Министерстве внутренних дел Украины.

В частности, для работников МВД в рамках проекта "Зеленые инвестиции" закупили 1220 гибридных автомобилей Toyota Premio на сумму 380,7 млн. грн, сообщил министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков в на пресс-конференции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, министр сообщил, что первые пять гибридных автомобилей уже доставлены в Украину, а до конца сентября поступят все 1220 автомобилей, после чего старые машины МВД поменяют на новые.

«Если обычный автомобиль, который используется сейчас в МВД, в среднем потребляет 12-14 литров на сто километров, а соответственно, это и выбросы СО2, то эти автомобили будут потреблять около 3-4 литров на сто километров, что существенно улучшит экологическую ситуацию», - подчеркнул О.Проскуряков.