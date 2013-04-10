Южная Корея приготовилась к ракетному удару КНДР

15:40, 10 апреля 2013
Мир
4963

Южнокорейский министр иностранных дел Юн Бен Се (Yun Byung-se) заявил 10 апреля, что запуск баллистической ракеты со стороны КНДР может произойти в любой момент. 

Кризис на корейском полуострове обострился в начале 2013 года

Об этом сообщает агенство «Ренхап».

Выступая в среду перед южнокорейским парламентом, министр добавил, что вероятность запуска Пхеньяном ракеты очень высока, отмечает Лента.ру. По его словам, КНДР может использовать ракету «Мусудан» с дальностью около 3,5 тысячи километров, пусковые установки которой ранее были замечены на восточном побережье Северной Кореи.

Юн Бен Се добавил, что Сеул попросил Москву и Пекин попытаться сдержать Пхеньян от провокационных действий. Как отмечает агентство, южнокорейские и американские войска в среду были переведены в повышенную боевую готовность.

О большой вероятности запуска северокорейской ракеты также сообщили в администрации президента США. Как заявил анонимный собеседник CNN, Пхеньян может использовать одну из мобильных ракетных установок.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter