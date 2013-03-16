Папа Римский объяснил, почему выбрал для себя имя Франциск

В ходе специальной аудиенции, которую он дал в субботу для СМИ в Ватикане, понтифик вспомнил тот момент, когда во время финального голосования его кандидатура набрала необходимый для избрания минимум голосов, сообщает РИА Новости.

"Рядом со мной сидел мой большой друг кардинал Хуммес, он обнял меня, поцеловал и сказал: "Помни о бедных!" - рассказал Франциск, отложив в сторону напечатанный текст своего выступления.

Понтифик отметил, что именно тогда ему в голову пришло имя Франциска Ассизского - святого бедных, святого мира.

Собравшиеся журналисты встретили это папское признание бурными аплодисментами.