Воздушный шар с туристами упал в Египте: 19 человек погибли

Воздушный шар с иностранными туристами упал во вторник в Египте, по меньшей мере 19 из них погибли, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление представителя местных властей.

По данным египетских СМИ, воздушный шар загорелся на высоте около 300 метров, после чего упал. В корзине шара, эксплуатировавшегося одной из местных туристических компаний, находились "туристы различных национальностей", отмечает РИА Новости.