Донецкий губернатор за ужином подарил Шварценеггеру каску

16:09, 04 февраля 2013
Мир
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Донецкий губернатор Андрей Шишацкий подарил Арнольду Шварценеггеру шахтерскую каску.

Председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей Шишацкий, будучи 31 января-1 февраля в Вене на конференции «Внедрение устойчивого энергетического будущего» Международной неправительственной организации R20, объединяющей региональные правительства, подарил основателю этой организации Арнольду Шварценеггеру шахтерскую каску.

Шварценеггер, Шишацький / Фото: Donoda.gov.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Шишацкий рассказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

«У меня было и неформальное, а где-то и формальное, общение с Арнольдом Шварценеггером. Я вручил ему каску шахтерскую. Скажем так, я успел сказать ему буквально несколько фраз на английском о том, что он является для меня примером лучшего губернатора и хорошим примером для меня лично как для начинающего губернатора», - сказал глава Донецкой ОГА. При этом он добавил, что А.Шварценеггер воспринял все радушно и «с удовольствием попозировал, мы пофотографировались вместе». По словам А.Шишацкого, А.Шварценеггер каску не мерил, но принял предложение приехать в Донецк для участия в аналогичной конференции организации R20.

«Нет, не мерил каску. Это было за деловым ужином, поэтому это не совсем… Мы ему передали приглашение в Донецк, чтобы он обязательно поучаствовал в конференции. Он сказал: «Посмотрю». Вот так», - рассказал губернатор.

Он напомнил, что делегация Донецкой области в этот раз презентовала в Вене перспективные проекты в сфере энергоэффективности.

А.Шишацкий при этом подчеркнул, что Донецкая область является одной из основателей организации R20, первым и единственным участником от Украины, имеет доступ к финансированию. А.Шишацкий напомнил, что бывший губернатор Донецкой области Анатолий Близнюк, в 2010 году находясь в штате Калифорния (США), подписал хартию об учреждении организации R20, целью которой являются экологическое оздоровление планеты.

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