Донецкий губернатор за ужином подарил Шварценеггеру каску

Председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей Шишацкий, будучи 31 января-1 февраля в Вене на конференции «Внедрение устойчивого энергетического будущего» Международной неправительственной организации R20, объединяющей региональные правительства, подарил основателю этой организации Арнольду Шварценеггеру шахтерскую каску.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Шишацкий рассказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

«У меня было и неформальное, а где-то и формальное, общение с Арнольдом Шварценеггером. Я вручил ему каску шахтерскую. Скажем так, я успел сказать ему буквально несколько фраз на английском о том, что он является для меня примером лучшего губернатора и хорошим примером для меня лично как для начинающего губернатора», - сказал глава Донецкой ОГА. При этом он добавил, что А.Шварценеггер воспринял все радушно и «с удовольствием попозировал, мы пофотографировались вместе». По словам А.Шишацкого, А.Шварценеггер каску не мерил, но принял предложение приехать в Донецк для участия в аналогичной конференции организации R20.

«Нет, не мерил каску. Это было за деловым ужином, поэтому это не совсем… Мы ему передали приглашение в Донецк, чтобы он обязательно поучаствовал в конференции. Он сказал: «Посмотрю». Вот так», - рассказал губернатор.

Он напомнил, что делегация Донецкой области в этот раз презентовала в Вене перспективные проекты в сфере энергоэффективности.

А.Шишацкий при этом подчеркнул, что Донецкая область является одной из основателей организации R20, первым и единственным участником от Украины, имеет доступ к финансированию. А.Шишацкий напомнил, что бывший губернатор Донецкой области Анатолий Близнюк, в 2010 году находясь в штате Калифорния (США), подписал хартию об учреждении организации R20, целью которой являются экологическое оздоровление планеты.