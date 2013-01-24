Делегаты от Батькивщины не поддержали резолюцию ПАСЕ, за которую агитировали

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты голосования, обнародованные на официальном сайте ПАСЕ.

Так, депутат Владимир Арьев во время голосования воздержался, а депутаты Сергей Соболев и Леся Оробец вообще не принимали участия в голосовании.

Еще двое представителей оппозиции - депутаты от "ВО "Свобода" Александр Шевченко и от партии "УДАР" Павел Рябикин проголосовали за резолюцию.

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Народный депутат от ВО “Свобода”, член украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Александр Шевченко удивлен позицией коллег из “Батькивщины” при голосовании за резолюцию о политических узниках в Азербайджане.

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН после голосования за резолюцию.

“Меня удивляет, что выступающие говорят, что в Украине полно узников, в том числе, Луценко, Тимошенко, и если мы не поддержим резолюцию, то это даст повод власти поступать так, как и в Азербайджане поступают с узниками. Это же призыв к тому, чтобы поддержать, голосовать. Но, воздержались, говорят. Все трое”, - сказал А.Шевченко.

Он отметил, что не знает причин, по которым представители “Батькивщины” не голосовали за резолюцию о политических узниках в Азербайджане.

“Я не спрашиваю у них причины, но до того говорили, что нефть нам нужна из Азербайджана”, - отметил представитель “Свободы”.

“Я считаю, если вы призываете, а голосуете как-то по-другому, то это какая-то раздвоенность, это – Янус двуликий. Нельзя же так поступать”, - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, во время голосования за резолюцию о политических узниках в Азербайджане депутат от “Батькивщины” Владимир Арьев воздержался, а депутаты Сергей Соболев и Леся Оробец не голосовали.

во время выступлений при обсуждении доклада В.Арьев и Л.Оробец призывали международное сообщество к введению персональных санкций против тех лидеров постсоветских стран, которые нарушают права человека.

С.Соболев в своем выступлении в дебатах также проводил параллели между Азербайджаном и Украиной и отмечал необходимость поддержать резолюцию о политзаключенных. “Если мы не проголосуем за доклад Штрассера, то мы пошлем негативный сигнал”, - сказал он.

23 января вечером ПАСЕ не смогла принять резолюцию Кристофа Штрассера о политических узниках в Азербайджане. «За» проголосовали 79 членов ПАСЕ, против – 125, воздержались – 20.