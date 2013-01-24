Украинские делегаты в ПАСЕ призвали ввести персональные санкции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили в ходе дебатов по докладу о политических заключенных в Азербайджане.

"Я хотел бы призвать все международное демократическое сообщество применять персональные санкции в отношении лидеров постсоветского пространства, которые нарушают права человека", - сказал В.Арьев.

Он отметил при этом, что в Украине ситуация с правами человека быстро ухудшается, и напомнил о невыполнении решений Европейского суда по правам человека.

"Те, кто совершает политические преступления должны знать, что в один прекрасный день Европа закроет для них двери. Я думаю, в такой ситуации судья Киреев, прокурор Кузьмин дважды подумают над тем, что делают", - сказала в свою очередь Л.Оробец.