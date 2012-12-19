Владельцы огнестрельного оружия обещают предотвратить массовые расстрелы
Национальная стрелковая ассоциация США - главный в стране защитник прав граждан на покупку и хранение огнестрельного оружия - заявила о готовности "внести существенный вклад" для предотвращения трагедий.
"Мы готовим предложение, предусматривающее существенный вклад... Ассоциация, которая состоит из миллионов отцов, матерей, сыновей и дочерей шокирована и опечалена новостями об ужасных убийствах в Ньютауне", - цитирует РИА Новости. Ассоциация отмечает, что в пятницу проведет брифинг, на котором объявит о сути своего предложения.
В понедельник официальный представитель Белого дома Джей Карни заявил, что Барак Обама поддержит закон о запрете продажи боевого оружия. По его словам, президент считает необходимым начать общенациональный диалог по проблемам борьбы с насилием.
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В пятницу в Коннектикуте преступник расстрелял в школе 26 человек, из них 20 детей.