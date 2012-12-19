Владельцы огнестрельного оружия обещают предотвратить массовые расстрелы

"Мы готовим предложение, предусматривающее существенный вклад... Ассоциация, которая состоит из миллионов отцов, матерей, сыновей и дочерей шокирована и опечалена новостями об ужасных убийствах в Ньютауне", - цитирует РИА Новости. Ассоциация отмечает, что в пятницу проведет брифинг, на котором объявит о сути своего предложения.

В понедельник официальный представитель Белого дома Джей Карни заявил, что Барак Обама поддержит закон о запрете продажи боевого оружия. По его словам, президент считает необходимым начать общенациональный диалог по проблемам борьбы с насилием.

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В пятницу в Коннектикуте преступник расстрелял в школе 26 человек, из них 20 детей.