Генеральный секретарь ООН осудил убийство детей в США

06:02, 15 декабря 2012
Мир
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Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун направил соболезнования мэру американского штата Коннектикут в связи со стрельбой в школе Сэнди-Хук.

Начальная школа Сенди-Хук

"Генеральный секретарь заявил, что стрелять в детей чудовищно и невообразимо, а все свои мысли и молитвы он обратил к семьям жертв и ко всем тем, кто травмирован этим зверским преступлением", - приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

20-летний Адам Ланза, проживавший вместе с матерью, утром застрелил ее выстрелом в лицо, после чего с двумя пистолетами направился в ближайшую начальную школу и устроил там кровавую бойню, застрелив 26 человек, из которых 20 - дети самого младшего возраста от пяти до десяти лет, и застрелился сам, сообщают американские СМИ со ссылкой на полицейские источники.

Фото ABC

В знак траура у здания постпредства США при ООН приспущен американский флаг.

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