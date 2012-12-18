СМИ: Продажи оружия в США достигли астрономического уровня

Как передает РИА Новости, об этом пишет во вторник газета USA Today.

Как сказал Карл Дуркхеймер, владелец магазина Northwest Armory в городе Портленд (штат Орегон), продажи оружия достигли "астрономического" уровня.

"К нам приходят клиенты, которые обеспокоены своей безопасностью", - говорит Дуркхеймер, добавив, что у него "нет сомнения, что (рост) продаж связан со стрельбой в Коннектикуте.

Владелец магазина Patriot Services в городе Ричмонд (штат Виргиния) Джим Джарретт также сообщил об увеличении продаж. По его мнению, это отчасти традиционное предрождественское и предновогоднее повышение спроса, однако в основном, считает Джарретт, на продажи повлияла трагедия в Ньютауне.

Майк Блэкуэлл - хозяин магазина Sharp Shooters в городе Лаббок (штат Техас) - рассказал, что в понедельник вечером его магазин был переполнен желающими приобрести оружие. "Мы предельно нагружены сейчас", - цитирует USA Today Блэкуэлла, который также считает этот ажиотаж вызванным не только скорым наступлением Рождества и Нового года, но и "недавним инцидентом" в Коннектикуте.

Напомним, двадцатилетний Адам Ланза устроил в минувшую пятницу кровавую бойню в начальной школе "Сэнди Хук"в городе Ньютаун штата Коннектикут, застрелив 27 человек, из которых 20 - дети в возрасте от пяти до десяти лет. Мотивы этого преступления до сих пор неясны. В стране объявлен четырехдневный траур.