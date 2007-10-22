Из-за угрозы взрыва эвакуирована штаб-квартира британской контрразведки
13:41, 22 октября 2007Мир
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Здание оцеплено кордоном полиции
В Лондоне из-за угрозы взрыва 22 октября была эвакуирована штаб-квартира британской контрразведки MI5, пишет The Telegraph.
Сообщается, что около 09:00 по местному времени был обнаружен подозрительный сверток, похожий на бомбу.
Здание, в котором MI5 располагается с 2004 года, оцеплено кордоном полиции. На место также прибыли кареты скорой помощи.
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