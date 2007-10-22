Из-за угрозы взрыва эвакуирована штаб-квартира британской контрразведки

В Лондоне из-за угрозы взрыва 22 октября была эвакуирована штаб-квартира британской контрразведки MI5, пишет The Telegraph.

Сообщается, что около 09:00 по местному времени был обнаружен подозрительный сверток, похожий на бомбу.

Здание, в котором MI5 располагается с 2004 года, оцеплено кордоном полиции. На место также прибыли кареты скорой помощи.

Лента.ру