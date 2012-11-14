США поддержали операцию Израиля в секторе Газа

"Мы осуждаем ракетный обстрел южного Израиля со стороны Газы, мы сожалеем о том, что многие невинные израильтяне и палестинцы погибли и были ранены. Нет никакого оправдания для насилия со стороны ХАМАС в отношении народа Израиля. Мы призываем немедленно положить конец этим трусливым поступкам. Мы поддерживаем право Израиля на самозащиту и просим власти страны сделать все, чтобы не допустить жертв среди мирного населения", - приводит заявление госдепартамента РИА Новости.

Израиль объявил в среду о проведении масштабной операции против боевиков в сектора Газа. Операция стала ответом на массированные ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков.

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За точечной ликвидацией лидера военизированных формирований ХАМАС аль-Джабари последовали удары по инфраструктуре боевиков по всей территории сектора.

Ряд мировых лидеров призвали стороны прекратить столкновения. Президент Египта Мухаммед Мурси отозвал египетского посла из Израиля и обратился к СБ ООН и Лиге арабских государств с требованием созвать чрезвычайные заседания для обсуждения обстановки в Газе.