Сирия объявила перемирье на время Курбан-байрама

Об этом сообщает РИА «Новости».

"В соответствии с нашей ответственностью за безопасность гражданского населения и охрану общественных учреждений сирийские вооруженные силы оставляют за собой право ответа на проведение вооруженными террористическими группировками укрепления своих позиций живой силой или боеприпасами, а также в случае помощи соседних с Сирией стран в проникновении террористов через границы на территорию Сирии в нарушение их международных обязательств", - говорится в заявлении командования Армии Сирии, которое обнародовал спутниковый телеканал "Сирия сателайт".

Также командование армии оставляет право на ответный огонь "в случае продолжения террористическими группировками ведения огня против мирного населения и правительственных войск, правительственных и частных строений, в особенности, в случае использования заминированных автомобилей и других взрывных устройств".

Ранее представители сирийской оппозиции обязались прекратить огонь, но лишь при условии, что сирийское правительство также будет соблюдать условия перемирия.

Как сообщает Рейтер, боевики из Сирийской свободной армии (ССА) заявляют о готовности к перемирию, но при этом требуют освободить боевиков, захваченных сирийскими правительственными войсками.

Спецпосланник ООН и Лиги арабских государств по Сирии Лахдар Брахими в начале прошлой недели призвал к прекращению огня между сторонами сирийского конфликта на период Ид аль-Адха. При этом он выразил мнение, что временное перемирие будет способствовать урегулированию кризиса в Сирии политическими средствами.

В Сирии более полутора лет не прекращается конфликт, жертвами которого стали, по данным представителей ООН, более 20 тысяч человек. Власти Сирии заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.