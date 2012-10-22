В Польше массово отменяют и переносят авиарейсы

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, сегодня утром не работает даже оборудованный специальной системой ILS, позволяющей совершать самолетам посадку во время тумана, крупнейший аэропорт страны - имени Фредерика Шопена в Варшаве.

Руководство этого аэропорта, который обслуживает более 40% авиадвижения в Польше, пока не принимало официального решения о закрытии, и надеется на улучшение погоды в ближайшие несколько часов. Телеканал TVN24 отмечает, что установленная здесь система ILS имеет вторую категорию, что позволяет приземляться самолетам при видимости, по меньшей мере, 400 м, а она сейчас составляет 300 м.

Проблемы в связи с туманом имеют также аэропорт для бюджетных авиалиний под Варшавой "Модлин" и аэропорты в других городах Польши.

По данным польских СМИ, из-за тумана был вынужден отменить поездку в Познань Президент Польши Бронислав Коморовский.