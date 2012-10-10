Одну из Pussy Riot отпустили из-под стражи в зале суда

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение сегодня огласила судья Мосгорсуда.

В тоже время, суд оставил в силе приговор двум другим участницам Pussy Riot Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой в виде двух лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2012 года пять участниц Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве провели «панк-молебен» против Владимира Путина. Трое участниц группы – Н.Толоконникова, М.Алехина и Е.Самуцевич - 17 августа были осуждены к двум годам лишения свободы в колонии общего режима за хулиганство, совершенное по мотивам религиозной ненависти и вражды. Сейчас полиция разыскивает еще двух участниц акции в храме.