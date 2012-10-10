Pussy Riot просят прощения у верующих, но вины своей не признают

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом они заявили в ходе судебного разбирательства в Москве.

Так, осужденная Екатерина Самуцевич подчеркнула, что она не намеревалась оскорблять чувства верующих, поскольку с уважением относится к любой религии.

«Если мы невольно могли задеть кого-либо из верующих, то мы приносим свои извинения», - сказала она и подчеркнула, что не считает себя виновной, поскольку панк-молебен не был преступлением.

В свою очередь Мария Алехина также заявила, что не имела намерений оскорблять прихожан Храма Христа Спасителя и верующих.

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«Господа верующие, мы не хотели вас оскорблять, мы никогда не имели такой цели. Мы шли в храм, чтобы выразить свой отчаянный протест против сращивания духовных и политических элит нашей страны», - сказала она.

М.Алехина также высказалась за направление дела на новое рассмотрение.

«Если вы отправите дело на новое разбирательство, необходимо провести новую психолого-лингвистическую экспертизу, которая легла в основу приговора», - сказала она.

М.Алехина отметила, что, возможно, российское общество не готово принять панк-молебен, однако они не намеревались оскорблять прихожан, священнослужителей.

«Мы уже приносили извинения, но об них вытерли ноги, их назвали неискренними… пресс-служба РПЦ сделала заявления о том, что если мы раскаемся, то церковь будет просить о смягчении приговора. На мой взгляд, такое в светском государстве недопустимо, потому что это шантаж», - сказала она.

«Я допускаю покаяние как индивидуальный акт, но я не буду раскаиваться в уголовном преступлении и признавать свою вину», - сказала она.

Кроме этого, Надежда Толоконникова подчеркнула, что деятельность Pussy Riot не является антирелигиозной, и чтобы это понять, надо посмотреть ролик «Богородица, Путина прогони».

«Ясно как день, что это выступление было политическим и не было антирелигиозным», - сказала она.

«Мы не можем принять свою вину, потому что нам определили ту статью, которая к нам не имеет никакого отношения. У нас нет мотива религиозной ненависти. Покаяние как индивидуальный духовный этический акт для нас приемлемо. Для нас неприемлемо раскаяние как признание в том, что у нас была религиозная ненависть», - сказала она и извинилась перед верующими, чувства которых были задеты.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2012 года пять участниц Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве провели «панк-молебен» против Владимира Путина. Трое участниц группы - Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич - 17 августа были осуждены к двум годам лишения свободы в колонии общего режима за хулиганство, совершенное по мотивам религиозной ненависти и вражды. Сейчас полиция разыскивает еще двух участниц акции в храме.