Парламент Приднестровья возмущен действиями Украины на границе

Как указывается в специальном заявлении парламента Приднестровья, активизация Украиной с сентября 2012 года демаркационных процессов вызвала крайнюю озабоченность парламентариев, передает РИА «Новости».

Депутаты подчеркивают, ссылаясь на данные пограничной службы Приднестровья, что на всей линии границы с Украиной до сих пор существуют 17 спорных участков.

Парламентарии напоминают, что существует четкий механизм равноправного представительства Приднестровья в форматах по демаркации так называемого центрального (приднестровского) участка украинско-молдавской границы, и просят президента непризнанной республики Евгения Шевчука инициировать переговоры с Украиной для выработки механизма равноправного участия Приднестровья в процессе демаркации и последующего правового закрепления итогов демаркации двусторонним соглашением.

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"Если данное предложение не найдет понимания украинской стороны, Верховный совет ПМР считает неправомочным (противоречащим конституции и законодательству ПМР в части регламентации режима государственной границы ПМР) и нецелесообразным продолжение односторонней демаркации "центрального участка" границы со стороны Украины и настаивает на приостановке процесса демаркации вплоть до окончательного урегулирования молдавско-приднестровских отношений", - говорится в заявлении.

Между тем в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины пояснили, что Киев осуществляет демаркацию границы по согласованию с молдавской стороной.

"Все наши контакты по этому вопросу осуществляются с Кишиневом", - сказал собеседник агентства.

В связи с этим осуществляется демаркация границы и на приднестровском участке, отметил он.

Как сообщалось, незадолго до распада СССР, 2 сентября 1990 года, пять расположенных на левом берегу Днестра районов Молдовы объявили о создании Приднестровской союзной республики в составе СССР, а затем - независимой Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) с центром в Тирасполе. При этом город Бендеры и несколько прилегающих к нему правобережных сел высказались за вхождение в состав ПМР. Причиной для такого шага послужили заявления националистически настроенных радикалов в Кишиневе о выходе Молдовы из СССР и возможности ее присоединения к Румынии.

Власти Молдовы не согласились с решением приднестровских депутатов и попытались решить проблему, введя войска в непризнанную республику. В марте 1992 года в Приднестровье начался вооруженный конфликт, продолжавшийся несколько месяцев, до середины июля. В результате Кишинев утратил контроль над левобережными районами, и Приднестровье стало территорией фактически неподконтрольной Кишиневу со всеми атрибутами государственности, включая собственную валюту.

Международного признания Тирасполь не получил, но активно этого добивается. Молдову данный вариант не устраивает, она предлагает приднестровцам автономию в составе единого государства.

Мир в зоне конфликта поддерживают Совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 - приднестровских, 355 - молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.