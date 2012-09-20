Приднестровье заявляет, что Украина блокирует транзит грузов

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил сегодня в Москве на заседании комитета Госдумы РФ по делам СНГ.

«Летом этого года на полтора-два месяца Украина начала тормозить транзит через свою территорию. Для Приднестровья это очень важно, особенно порты в Одессе и Ильичевске – контейнера, грузы, сырье стоят по полтора месяца в портах без объяснения причин», - сказал Е.Шевчук.

«Мы ощущаем давление со стороны Украины, нашей соседки, к сожалению. Сейчас Украина активно пытается завершить демаркацию украинско-приднестровской границы и выставить международные столбы», - добавил он.

Е.Шевчук отметил, что Киев рассматривает эту границу как украинско-молдавскую.

«В случае завершения демаркации этой границы Украина с Молдовой смогут изменить режимы контрольно-пропускных пунктов. Ситуация на границе может быть серьезно ухудшена», - добавил он.

Глава ПМР сообщил, что с июня этого года ощущается давление со стороны Минфина США, которое создало условия, при которых банки США и Европы перестали принимать деньги по платежам, где числятся экономические агенты или банки Приднестровья.

«Таким образом блокируются взаиморасчеты в долларе с внешним миром», - сказал Е.Шевчук.

Он подчеркнул, что основные проблемы сегодня с Молдовой лежат во внешнеэкономической деятельности, что ведет у ухудшению социально-экономического положения в Приднестровье.

«С 2006 года, благодаря усилиям молдавский и украинских властей, были изменены определенные режимы на границе и мы находимся в полублокированном режиме с точки зрения экономики, и несем потери в экономике», - сказал Е.Шевчук.

По его словам, сейчас переговоры ведутся в блоке социально-экономических проблем, которые существуют межу Приднестровьем и Молдовой, но Кишинев не соглашается их разблокировать.

*** Незадолго до распада СССР, 2 сентября 1990 года, пять расположенных на левом берегу Днестра районов Молдовы объявили о создании Приднестровской союзной республики в составе СССР, а затем - независимой Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) с центром в Тирасполе. При этом город Бендеры и несколько прилегающих к нему правобережных сел высказались за вхождение в состав ПМР. Причиной для такого шага послужили заявления националистически настроенных радикалов в Кишиневе о выходе Молдавии из СССР и возможности ее присоединения к Румынии.

Власти Молдовы не согласились с решением приднестровских депутатов и попытались решить проблему, введя войска в непризнанную республику. В марте 1992 года в Приднестровье начался вооруженный конфликт, продолжавшийся несколько месяцев, до середины июля. В результате Кишинев утратил контроль над левобережными районами и Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией, со всеми атрибутами государственности, включая собственную валюту.

Международного признания Тирасполь не получил, но активно этого добивается. Молдова предлагает приднестровцам автономию в составе единого государства.