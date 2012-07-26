Итальянцы считают, что на пьяном дебоше попался украинский разведчик

Ночью портье вызвал наряд полиции, поскольку постоялец в состоянии сильного алкогольного опьянения учинил в холле дебош, передает Радио Свобода.

При попытке утихомирить его, украинец набросился на полицейских, нанеся двум из них побои.

В полицейском управлении, куда был доставлен задержанный, он заявил, что его зовут "Амит Трустев". Прибывший в полицейское управление работник украинского консульства привез с собой и предъявил украинский дипломатический паспорт на имя Александра Филипчука, после чего задержанный был отпущен.

Однако в отель он не вернулся и бесследно исчез, а его супруга Анна подала заявление в полицию об исчезновении мужа.

Украинское консульство позднее официально заявило, что никто из сотрудников консульства не был в полиции и не предъявлял паспорт на имя Филипчука.

По мнению некоторых итальянских журналистов, возможно речь идет о сотруднике украинской внешней разведки, работающим под дипломатическим прикрытием.