Европейский эксперт: будете ближе к ЕС - сможете говорить с Россией

Европейский эксперт считает, что сближение Украины и ЕС может помочь Украине решить проблему снижения цены на российский газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил во время евроатлантического форума «Украина и ЕС на пороге нового Соглашения об ассоциации: свободная торговля, энергетическая безопасность и демократия», который проходил в Киеве, исполнительный директор Европейского центра энерго-и ресурсосбережения (Лондон) Фридберт ПФЛЮГЕР.

«Если вы будете ближе к Европе, вы сможете говорить с Россией при поддержке Европы», – сказал Ф.ПФЛЮГЕР.

В то же время он подчеркнул, что Украине, несмотря ни на что, нужно продолжать развивать сотрудничество с ЕС.

Кроме того, эксперт отметил, что в ЕС не считают, что строительство Россией газопровода «Южный поток» выгодно, поскольку газ в Европу можно транспортировать через территорию Украины.

Также Ф.ПФЛЮГЕР считает, что необходимо создать газотранспортный консорциум для модернизации украинской ГТС с участием украинских, российских и европейских компаний.