Путина выдвинут в президенты во дворце спорта

Единороссы первыми из всех политических партий выдвигают своего кандидата в президенты Российской Федерации - лидера партии, премьер-министра Владимира Путина. Съезд ЕР пройдет в воскресенье в Лужниках, на него приглашены 11 тысяч участников и более 1,1 журналистов.

Ожидается, что на съезде выступят Путин и президент РФ Дмитрий Медведев, возглавляющий федеральный список единороссов на думских выборах. Процедура выдвижения, голосования и утверждения кандидата, как утверждают в партии, займет от полутора до двух часов.

Идею выдвинуть Путина кандидатом в президенты от ЕР озвучил действующий глава государства на первом этапе съезда единороссов 24 сентября, напоминает РИА Новости. Путин это предложение принял. Медведев в свою очередь согласился стать премьер-министром в случае победы Путина и возглавил список ЕР на выборах в Госдуму 4 декабря.

Совет Федерации в пятницу назначил дату выборов главы государства - 4 марта. В субботу постановление о назначении выборов было опубликовано в "Российской газете", и таким образом, документ вступил в силу.