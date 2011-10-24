Жертвами землетрясения на востоке Турции стали почти три сотни человек
Спасатели разбирают завалы
В Турции число погибших вследствие вчерашнего землетрясения в юго-восточной провинции Ван возросло до 279 человек.
Как сообщает ВВС, об этом заявил журналистам вице-премьер страны Бюлент АРЫНЧ.
По его словам, пострадали 1,3 тысячи человек.
Вице-премьер также сообщил, что власти решили предоставить предпринимателям в пострадавшей провинции отсрочку на год по выплате долгов.
По данным пресс-службы турецкого правительства, по последним данным, землетрясение разрушило более 2,6 тысячи домов.
Кроме того, пресс-служба сообщает, что работа по оказанию помощи жителям районов, пострадавших от стихийного бедствия, ведется круглосуточно. Более 3 тысяч спасательных команд разбирают завалы разрушенных строений.
Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7,2 произошло на юго-востоке Турции днем 23 октября. В ночь на 24 октября в разрушенной провинции Ван произошло еще одно землетрясение, в этот раз магнитудой 6,1.