В зале суда, где слушают дело о теракте в Минске, отключили Интернет

Беспрецедентные меры безопасности принимаются на судебном процессе по делу о взрыве в минском метро, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

Перед началом судебного заседания актовый зал, рассчитанный на более чем 500 человек в Доме правосудия в Минске, проверил кинолог с собакой на предмет обнаружения взрывчатых веществ. В зале находятся сотрудники правоохранительных органов.

По ходатайству представителя одного из потерпевших, председательствующий в деле первый заместитель председателя Верховного суда судья Александр ФЕДОРЦОВ запретил вести видео и фотосъемку процесса.

Также перед началом заседания был прекращен доступ к Интернету.

Справка УНИАН. Сегодня, 15 сентября, Верховный Суд Беларуси начал рассмотрение уголовного дела о теракте в минском метро, совершенном в апреле этого года.

На скамье подсудимых - уроженцы Витебска Дмитрий КОНОВАЛОВ и Владислав КОВАЛЕВ, оба 1986 года рождения.

По данным следствия, взрыв 11 апреля 2011 года на станции метро "Октябрьская" в Минске Д.КОНОВАЛОВ совершил в состоянии алкогольного опьянения.

В результате теракта 11 человек погибли на месте, 4 умерли в больницах. Травмы и моральные страдания получили более 300 граждан. На несколько дней была нарушена работа метрополитена. Ущерб, причиненный Минскому метрополитену, составил более 2 млрд. белорусских рублей; потерпевшим - не менее 175 млн. белорусских рублей. В целом же действия Д.КОНОВАЛОВА причинили ущерб на сумму свыше 2,3 млрд. белорусских рублей.