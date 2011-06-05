Обнародованы экзит-полы на парламентских выборах в Португалии

Reuters со ссылкой на португальские телеканалы передает данные опросов на выходе с избирательных участков, согласно которым оппозиционная правоцентристская социал-демократическая партия во главе с Педру Пассуш Коэльо набрала от 37 до 42,5 % голосов. Социалистическая партия, лидер которой Жозе Сократеш последние шесть лет занимал пост премьер-министра страны, по данным опросов, набирает лишь от 24,4 до 30%.

Досрочные выборы в парламент Португалии начались в воскресенье утром на фоне экономических трудностей, связанных с высоким бюджетным дефицитом в стране.

Премьер-министр Сократеш подал в отставку в марте после того, как парламент подавляющим большинством голосов отклонил очередной план антикризисных мер, предложенный правительством.