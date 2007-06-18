Украина и ЕС подписали договор о выдаче и транзите нелегальных мигрантов

Украина и Европейский Союз по итогам сегодняшнего заседания Совета по вопросам сотрудничества в Люксембурге, подписали соглашение о реадмиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, с украинской стороны соглашение подписал министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК, со стороны ЕС – вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы юстиции, свободы и безопасности Франко ФРАТТИНИ и министр иностранных дел председательствующей в ЕС Германии Франк-Вальтер ШТАЙНМАЕР.

Соглашением о реадмиссии вводится порядок идентификации и возвращения нелегальных мигрантов, а также упрощение их транзитного проезда. Эти обязательства касаются как граждан Украины и стран-членов ЕС, так и лиц без гражданства. Положения соглашения о реадмиссии граждан третьих стран и лиц без гражданства вступают в силу через два года переходного периода. Специальная ускоренная процедура возвращения лиц предусмотрена для граждан, задержанных в приграничных областях. Соглашение не будет действовать на территории Дании.

Как сообщал УНИАН, 13 июня Совет министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС одобрил подписание соглашений с Украиной об упрощении визового режима и реадмиссии. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал согласие на подписание этих соглашений 2 июня.

Соглашение о реадмиссии парафировано 27 октября 2006 года в Хельсинки во время саммита Украина-ЕС.