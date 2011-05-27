Саркози заявляет, что согласовал с «восьмеркой» кандидата на главу МВФ
16:31, 27 мая 2011Мир
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В Довиле завершился саммит G8
|Кристин ЛАГАРД
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Президент Франции Николя САРКОЗИ заявил на пресс-конференции по итогам саммита G8 в Довиле, которая транслировалась по телеканалу «Россия 24».
«Мне кажется, что страны «восьмерки» согласны по поводу кандидатуры ЛАГАРД на пост главы МВФ, при этом не игнорируя другие кандидатуры, естественно», - сказал Н.САРКОЗИ.
Как сообщал УНИАН, 19 мая Доминик СТРОСС-КАН подал в отставку с поста генерального директора МВФ.
14 мая Д.СТРОСС-КАН был арестован в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии.
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