Язев: РФ не видит оснований для пересмотра цены на газ для Украины
Говорит, потребности растут во всем мире
Россия не видит оснований для пересмотра формулы цены на газ для Украины.
Об этом заявил президент Российского газового общества, вице-спикер Госдумы России Валерий ЯЗЕВ, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.
«Сегодня позиция «Газпрома» и российского правительства заключается в том, что оснований нет для пересмотра этих цен сегодня. Особенно, когда в Европе цена на газ растет в связи с аварией на «Фукусиме» и ростом потребностей газа во всем мире», - сказал В.ЯЗЕВ.
Он уверен, что в такой ситуации «все меньше и меньше» оснований пересматривать базовую цену для газа, поставляемого в Украину.
В тоже время, В.ЯЗЕВ отметил, что возможность пересмотра цены заложена в договоры.
«Если украинская сторона как-то замотивирует, вполне возможно какое-то видение переговоров», - сказал он.
В.ЯЗЕВ считает, что об этом можно говорить в случае полномасштабного сотрудничества газовых отраслей Украины и РФ, «Нафтогаза» И «Газпрома».
«В этом случае можно было бы говорить о какой-то корректировки цены на газ, когда это становиться совместным бизнесом. Когда мы продавцы, а Вы покупатели, каждый будет говорить «цена большая», а другой – «цена маленькая», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 20 апреля в ходе встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития Томасом МИРОВЫМ премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что в решении вопроса по пересмотру формулы цены на газ, закупаемый в России, «процесс начался».
«У нас состоялись переговоры с вице-премьер-министром России СЕЧИНЫМ. Пока еще рано говорить о каких-то результатах, но процесс этот начался», - сказал премьер.
При этом он напомнил, что недавно обсуждал вопрос о необходимости изменить формулу образования цены на газ с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.
20 апреля министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил, что Украина и Россия договорились о создании рабочей группы по вопросам поставок газа.