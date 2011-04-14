Ряд российских и украинских казацких организаций - за вступление Украины в Таможенный союз

Российские казаческие организации выступают за вступление Украины в Таможенный союз.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил президент «Международной академии казачества» Михаил ЯМНЕНКО.

По его словам, развитие казачества будет значительно осложнено, если Украина не станет участником Единого экономического пространства и Таможенного союза.

М.ЯМНЕНКО напомнил, что сегодня действует программа сотрудничества приграничных казаческих фермерских хозяйств, коллективных сельхозпредприятий, сельхозкооперативов Украины и Российской Федерации на 2011-2015 гг. Данную программу разработали Кабинет министров Украины и правительство РФ.

«Основные исполнители программы – это местные органы власти: от Украины – Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская область и Крым, от РФ – Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская области, Краснодарский край», - сказал он.

По словам М.ЯМНЕНКО, в результате реализации программы базовые показатели социально-экономического развития сельского хозяйства в приграничных регионах существенно улучшатся. «К 2015 году они повысятся относительно 2010 года в два раза. В программе примут участие около 25 тысяч казацких фермерских хозяйств», - отметил он.

По словам президента центра «Кремлевская стратегия» Вадима МИНГАЛЕВА, Таможенный союз и Единое экономическое пространство могут дать экономический стимул для дальнейшего развития Украины.

В свою очередь ответственный секретарь комиссии Таможенного союза Сергей ГЛАЗЬЕВ отметил рост приграничной торговли между Россией и Казахстаном после создания Таможенного союза. «В Казахстане мы сняли таможенное оформление и контроль с 1 июля прошлого года и фактически сейчас у нас товарооборот с соседними регионами увеличился в несколько раз... Это связано с тем, что наряду с таможенным контролем мы сняли с границ санитарный, ветеринарный и фитосанитарный контроль», - сказал С.ГЛАЗЬЕВ.

Он видит в десятилетней перспективе прирост экономической активности Украины, которая измеряется валовым продуктом, на уровне 15%, что составляет от 50 до 100 млрд. долларов дополнительных доходов, полученных за счет работы в рамках единого пространства. «Совокупный эффект для четырех государств – России, Беларуси, Казахстана и Украины – составляет от 400 до 700 млрд. долларов в расчете на десятилетие», - отмтеил С.ГЛАЗЬЕВ. По его словам, объемы дополнительной пошлины, которую будут доплачивать импортеры товаров в Украину после ее теоретического вступления в Таможенный союз, составят 1,5-2 млрд. грн..

Также С.ГЛАЗЬЕВ подчеркнул, что нормы Таможенного союза не противоречат нормам Всемирной организации торговли.

Как сообщал УНИАН, Россия предлагает Украине совместно устанавливать зону свободной торговли с Европейским Союзом после присоединения к Таможенному союзу и установлению единого экономического пространства в рамках России, Беларуси, Казахстана и Украины.

15 марта на пресс-конференции в Минске премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал, что создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом может негативно отразиться на экономических отношениях Украины с Россией, Беларусью и Казахстаном.

7 апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2011 году», сказал, что Украина хочет сотрудничать с Таможенным союзом по схеме “три плюс один”.

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что присоединение к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана будет означать потерю ее независимости.

По убеждению бывшего Президента Леонида КУЧМЫ, евроинтеграционные стремления должны быть приоритетом во внешней политике Украины.