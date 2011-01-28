США: египетские власти должны пойти навстречу протестующим

Госсекретарь США Хиллари Клинтон, выступая с официальным заявлением, выразила озабоченность в связи с беспорядками в Египте. Заявление главы Госдепа в прямом эфире передавал телеканал "Аль-Джазира".

Клинтон призвала обе стороны воздержаться от насилия. По ее мнению, представители властей должны работать на восстановление стабильности в Каире, Суэце, Александрии и других городах.

США обеспокоены уровнем насилия при подавлении полицией и силами безопасности Египта акций протеста, кроме этого, власти не должны использовать отключение интернета и мобильной связь для подавления протестов, сообщает Би-би-си.

Одновременно госсекретарь констатировала, что власти должны пойти навстречу протестующим и согласиться на реформы, чтобы ситуация не усугубилась. Она заявила, что США понимают требования демонстрантов и уважают желание людей отстаивать свои права.

Беспокойство в связи с массовыми волнениями выразил и официальный представитель Белого дома Роберт Гиббс. По данным СМИ, на которые ссылается Лента.ру, президенту США Бараку Обаме было передано 40-страничное резюме по ситуации в Египте.

Демонстранты протестуют против президента Хосни Мубарака, находящегося у власти более 20 лет. Демонстрации переросли в столкновения с полицией. По сообщению корреспондентов "Аль-Джазиры", Суэц и Александрия фактически находятся под контролем мятежников.

Штаб-квартира правящей партии в Каире подожжена, горят многочисленные полицейские машины. В центр города выдвинулась армейская техника. Группа участников массовых беспорядков в Каире пытается взять штурмом министерство иностранных дел. Бунтовщики подступают к зданию государственного телевидения и гостинице "Хилтон".

Точные данные о погибших и пострадавших пока неизвестны.