Самолет в Киев вылетел из Домодедово через час после взрыва
18:31, 24 января 2011Мир
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Трансаэро сообщает о стабильной работе
Компания «Трансаэро», самолет которой из Одессы сел в московском аэропорту «Домодедово» незадолго до взрыва, сообщает о стабильной работе.
Об этом УНИАН сообщили в представительстве компании в Украине.
По словам собеседника агентства, никто из пассажиров компании не пострадал.
«Трансаэро» осуществляет вылеты из «Домодедово» и посадки в нормальном режиме», - отметили в представительстве.
Как сообщили в компании, последний самолет вылетел из «Домодедово» в Киев в 17.50 по московскому времени.
Как сообщал УНИАН, незадолго до взрыва в московском аэропорту «Домодедово», в 16.05, сел самолет из Одессы.
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