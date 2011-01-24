Самолет в Киев вылетел из Домодедово через час после взрыва

Компания «Трансаэро», самолет которой из Одессы сел в московском аэропорту «Домодедово» незадолго до взрыва, сообщает о стабильной работе.

Об этом УНИАН сообщили в представительстве компании в Украине.

По словам собеседника агентства, никто из пассажиров компании не пострадал.

«Трансаэро» осуществляет вылеты из «Домодедово» и посадки в нормальном режиме», - отметили в представительстве.

Как сообщили в компании, последний самолет вылетел из «Домодедово» в Киев в 17.50 по московскому времени.

Как сообщал УНИАН, незадолго до взрыва в московском аэропорту «Домодедово», в 16.05, сел самолет из Одессы.