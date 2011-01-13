Туск потребует от России переписать рапорт о Смоленской катастрофе

Польша будет добиваться от России учета замечаний польских экспертов к подготовленному россиянами рапорту причин Смоленской авиакатастрофы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава польского правительства Дональд ТУСК на пресс-конференции в Варшаве.

Он отметил, что такую возможность предусматривает Чикагская конвенция, которую польская и российская стороны определили в качестве правовой основы сотрудничества при изучении причин трагедии.

"С такой заявкой польская сторона обратится в Россию", - сказал он, комментируя обнародованный вчера рапорт Межгосударственного авиационного комитета.

Д.ТУСК отметил, что польская сторона будет добиваться выяснения всех причин катастрофы, которая произошла 10 апреля 2010 года.

Как сообщал УНИАН, 12 января МАК обнародовал рапорт причин Смоленской авиакатастрофы. Вся вина за катастрофу возложена на пилотов, которые якобы под давлением высокопоставленных лиц решили посадить самолет "любой ценой".