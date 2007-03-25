Демонстрантов в Минске разогнали водометами

Акция белорусской оппозиции, которая проводилась в воскресенье в Минске в рамках Дня Воли, закончилась разгоном и задержанием ее участников.

Как передает «Эхо Москвы»,задержаны около 30 человек, они находятся в разных отделениях милиции города.

По данным радиостанции, около 700 человек, которые не разошлись после митинга возле Академии наук, направились колонной в сторону Национальной библиотеки, где в это время проходили санкционированные властями народные гуляния с эстрадным концертом. При приближении демонстрантов официальный концерт был свернут, а участников оппозиционной акции разогнали струями воды.

Накануне намеченной акции правоохранительными органами Белоруси были задержаны несколько десятков оппозиционеров. Общее число задержанных на сегодняшний момент составляет около сотни человек.

В то же время, по данным РИА «Новости»,к зданию Национальной библиотеки направились около 300 человек. У здания Национальной библиотеки активистов оппозиции ждал кордон милиции, который вытеснил их с площади и рассеял по близлежащим дворам.

По данным агентства, к двум оппозиционерам, державшим в руках флаг ЕС, подошли сотрудники правоохранительных органов и препроводили их в машину. В то же время, как сказал командир полка милиции спецназначения Юрий ПОДОБЕД, никого не задерживали.

На площадку перед зданием библиотеки, куда пришли оппозиционеры, выехала уборочная техника и водой из поливочных машин помыла площадку.