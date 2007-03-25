Назарбаев заявляет, что в Казахстане никогда не будет военных баз США
Президент дал интервью
На территории Казахстана никогда не будет военных баз США, заявил президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ.
Отвечая в интервью телеканалу "Россия" на вопрос о том, насколько реальны разговоры об открытии в Казахстане американских баз, Н.НАЗАРБАЕВ назвал их беспочвенными.
"Я знаю, что говорят о том, что американцы предлагают нам построить военные базы. Этого не может быть никогда", - заявил президент Казахстана.
"Во время моих зарубежных визитов я всегда подчеркиваю незыблемость отношений Казахстана с Россией", - добавил он.
Н.НАЗАРБАЕВ напомнил, что сейчас на территории Казахстана находятся четыре российские военные базы, включая космодром Байконур.
Президент Казахстана также отметил, что существует Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "Если на одного из членов ОДКБ будет совершен акт агрессии или нападение, то остальные будут защищать его вплоть до военного присутствия", - сказал Н.НАЗАРБАЕВ.