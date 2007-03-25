Евросоюз празднует 50-летие

Канцлер председательствующей в ЕС Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ и Президент Европарламента Ханс-Герт ПОТТЕРИНГ подписали Берлинскую декларацию.

Как передает корреспондент УНИАН, подписание состоялось в рамках торжественной церемонии в немецком историческом музее в Берлине в рамках праздничных мероприятий по случаю 50-летия создания ЕС.

Берлинская декларация состоит из двух страниц текста и трех разделов.

В документе отмечается, что народы Европы объединились для лучшего будущего. Их объединение основывается на уважении к каждому человеку.

“Мы хотим мира и свободы, демократии и верховенства права, взаимного уважения и общей ответственности, процветания и безопасности, толерантности и партнерства, справедливости и солидарности”, - отмечается в документе.

В декларации подчеркивается, что Европейская модель является комбинацией экономического успеха и социальной ответственности, а общий рынок и евро делают ЕС более сильным.

В декларации отмечается, что все страны-члены ЕС совместно будут бороться с терроризмом, организованной преступностью и нелегальной иммиграцией. В то же время, в документ и отмечается, что ЕС хочет мирного решения конфликтов по всему миру. “ЕС хочет способствовать продвижению свободы и развития в мире”, - говорится в документе.

В третьей части декларации говорится, что ЕС и в дальнейшем будет сохранять свою целостность с целью заботы о хорошем будущем будущих поколений.

“Для нас сегодня Европа – наше общее будущее”, - такими словами завершается декларация.