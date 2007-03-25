В Минске произошли столкновения между милицией и оппозиционерами

Сотрудники правоохранительных органов Минска оттеснили оппозиционеров от Октябрьской площади в центре города, где белорусская оппозиция хотела провести в воскресенье несанкционированный митинг, передает РИА Новости .

По оценке представителей правоохранительных органов, в несанкционированной акции участвуют около 300 человек. По оценке самих оппозиционеров, их около двух тысяч.

К приходу первых участников акции подходы к площади уже были блокированы милицией.

Около сотни оппозиционеров, приблизившись к кордонам милиции, попытались прорваться через них на площадь. Милиционеры, стоящие плотной цепью, оттеснили представителей оппозиции на Проспект Независимости.

Движение транспорта на проспекте затруднено.

Среди пришедших к площади оппозиционеров их лидеры Александр Милинкевич и Анатолий Лебедько.

Участники акции, остановившись у здания КГБ на Проспекте Независимости, попытались устроить на его ступенях митинг. Они размахивали красно-белыми флагами и скандировали: "Да здравствует Беларусь!". Однако милиция быстро вытеснила их от здания и вынудила уйти с Проспекта Независимости на прилегающую улицу Городской вал.

За это время произошло несколько потасовок между оппозиционерами и милицией.

По некоторым данным, среди участников несанкционированной акции есть задержанные.

Оппозиция приурочила свою акцию к Дню воли (независимости). В этот день в 1918 году была создана Белорусская народная республика (БНР), которая просуществовала несколько месяцев. Затем правительство БНР было разогнано, и в Белоруссию пришла советская власть. Белорусская оппозиция отмечает этот день как День независимости - День воли.