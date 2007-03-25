Папа Римский раскритиковал ЕС

Папа Римский БЕНЕДИКТ XVI раскритиковал Евросоюз за отход от христианской веры. С критикой в адрес сторонников интеграции он выступил на встрече с епископами в Ватикане, посвященной 50-летию подписания договора в Риме об образовании ЕС.

"Фактически можно сказать, что европейский континент теряет веру в будущее", - заявил БЕНЕДИКТ XVI, обсуждая нынешнюю демографическую ситуацию в Евросоюзе. По его словам нежелание родителей заводить много детей не только приводит к неблагоприятным экономическим последствиям, но и порождает индивидуализм вкупе с отсутствием какой-либо заботы о будущих поколениях, сообщает Associated Press.

Ватикан и раньше критиковал политику построения Евросоюза. Представители Святого престола, в частности, убеждали составителей конституции ЕС включить туда пункт о необходимости следовать христианскому учению, однако политики отказались следовать этому совету. Позже провал референдумов по конституции во Франции и Нидерландах БЕНЕДИКТ XVI назвал следствием "попыток построения единого европейского дома без учета традиций жителей континента".

Стоит отметить, что БЕНЕДИКТ XVI еще до своего избрания на пост руководителя католической церкви прослыл сторонников консервативных течений. Он выступил против радикальных реформ, касающихся в том числе отношения Ватикана к нетрадиционным сексуальным ориентациям и значительных уступок другим конфессиям