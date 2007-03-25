Пожар в московском стрип-клубе: погибли пятеро мужчин и пять женщин

В результате пожара, произошедшего в ночь с 24 на 25 марта в московском стриптиз-клубе "911", расположенном в здании театра "Ленком", погибли пятеро мужчин и пять женщин. Об этом сообщил пресс-секретарь столичного мэра Сергей Цой.

Он также заявил, что происшествие находится под личным контролем мэра Москвы Юрия Лужкова.

Пожар в эротическом клубе, расположенном по адресу Малая Дмитровка, дом 6, произошел примерно в 03:00. По предварительной информации, его возможной причиной стало проходившее в клубе огненное шоу, во время которого поджигали чистый спирт.

Как рассказали свидетели происшествия, бармен пролил на себя около 300 миллилитров горящего спирта, и на нем вспыхнула одежда. Огонь перекинулся на 5-литровую канистру со спиртом, затем загорелась сцена клуба.

По данным оперативных служб города, к 04:41 пожар уже был ликвидирован. Из здания были эвакуированы около 150 человек.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) и части 3 статьи 219 (нарушение правил пожарной безопасности).

Лента.ру