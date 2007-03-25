Семибальное землетрясение в Японии: пострадали 150 человек

В результате землетрясения, произошедшего у берегов Японии утром в воскресенье, пострадали по меньшей мере 150 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на японские официальные источники и средства массовой информации. Ранее сообщалось о том, что погиб один человек.

Эпицентр землетрясения находился в море в 11 километрах от берега западного побережья острова Хонсю, в районе полуострова Ното, входящего в префектуру Исикава. По уточненным данным, сила землетрясения составила 6,9 балла по шкале Рихтера.

Землетрясение спровоцировало оползни. По меньшей мере 25 домов разрушены полностью, еще около 200 серьезно повреждены.

Погибла 52-летняя женщина, жительница рыбацкой деревни Вадзима (Wajima) погибла из-за того, что на нее упал уличный фонарь, обрушившийся в ее сад.

Лента.ру