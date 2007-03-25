Семибальное землетрясение в Японии: пострадали 150 человек
10:36, 25 марта 2007Мир
589 0
Эпицентр находился в море
|Фото AP/Yahoo!
Эпицентр землетрясения находился в море в 11 километрах от берега западного побережья острова Хонсю, в районе полуострова Ното, входящего в префектуру Исикава. По уточненным данным, сила землетрясения составила 6,9 балла по шкале Рихтера.
Землетрясение спровоцировало оползни. По меньшей мере 25 домов разрушены полностью, еще около 200 серьезно повреждены.
Погибла 52-летняя женщина, жительница рыбацкой деревни Вадзима (Wajima) погибла из-за того, что на нее упал уличный фонарь, обрушившийся в ее сад.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter