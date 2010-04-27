"Харьковский пакт" - крупнейшая геополитическая победа России

Согласие украинских властей на базирование Черноморского флота Российской федерации по меньшей мере до 2042 года и уступки в энергетической сфере являются одной из крупнейших геополитических побед россиян и поражением прозападных сил в Украине.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал председатель правления фонда Unia & Polska Кшиштоф БОБИНСКИЙ.

"Отдача контроля над энергетической системой Украины - а на это похоже - и продление договора по флоту уже очень-очень много", - сказал он, отметив, что "харьковские договоренности" от 21 апреля являются результатом проигрыша "помаранчевого" лагеря своему оппоненту с 2004 года Виктору ЯНУКОВИЧУ на выборах Президента.

Он отметил, что достигнутые договоренности и их сегодняшняя ратификация являются подтверждением того, что В.ЯНУКОВИЧ отдает предпочтение сотрудничеству с Москвой, а не с Брюсселем.

"Шок, который это решение вызвало, нужно еще осмыслить", - сказал эксперт.

К.БОБИНСКИЙ напомнил, что Европейский Союз предлагал Украине совместно модернизировать газотранспортную систему, что могло стать реальным элементом европейской интеграции, которой добивалась предыдущая власть и приоритетом называла нынешняя.

По его словам, сотрудничество в этой сфере будет зависеть от реализации ранее согласованных шагов.

"ЕС в действительности ничего не может сделать. Все зависит от Киева. Если Украина не будет их выполнять, то ЕС не будет заставлять, решит, что Украина не заинтересована", - сказал он.

К.БОБИНСКИЙ не исключил, что новая украинская власть в угоду россиянам может признать независимость Южной Осетии и Абхазии, но назвал малореальным отказ от соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом ради вхождения в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном.

"Это было бы слишком далеким шагом, который в действительности никому не оплачивается, особенно, Киеву. Россия и так будет довольна тем, что произошло", - сказал он.