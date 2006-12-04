Экс-сотрудник КГБ назвал организатора убийства Литвиненко

Бывший сотрудник КГБ Юрий Швец назвал лондонским следователям имя человека, который, по его мнению, организовал убийство экс-офицера ФСБ РФ Александра Литвиненко.

"Дело в том, что мы имеем дело с актом международного терроризма. Так случилось, что я знаю, кто стоит за смертью моего друга Саши (Литвиненко) и причину этого убийства", - заявил Ю.Швец в эксклюзивном интервью агентству Associated Press, которое он дал по телефону из США.

Ю.Швец утверждает, что знал А.Литвиненко с 2002г. и что говорил с ним в день его смерти - 23 ноября 2006г.

По словам экс-сотрудника КГБ, на прошлой неделе он был допрошен в Вашингтоне сотрудниками Скотленд-Ярда и Федерального бюро расследований. Представитель лондонской полиции на условии анонимности эту информацию подтвердил. Ю.Швец сказал, что знал также итальянского профессора Марио Скарамеллу, который встречался с А.Литвиненко 1 ноября 2006г. - в день, когда тот почувствовал резкое ухудшение здоровья.

Ю.Щвец отказался публично называть имя человека, которого он подозревает в организации убийства своего друга, а также обнародовать информацию, касающуюся некого документа, который, по его словам, он передал британской полиции. "Это сведения из первоисточника, это не слухи. Я передал им информацию, которой владею сам, из первых рук", - цитирует (С) Associated Press словам экс-сотрудника КГБ. Он также отказался от дополнительных комментариев из опасений навредить следствию. "Я хочу, чтобы это расследование было доведено до конца, в противном случае они будут убивать людей по всему миру - в Лондоне, Вашингтоне и других местах. Я хочу дать полиции время и простор для действий, чтобы она раскрыла это преступление, хочу позволить ей найти тех, кто стоит за данным убийством", - заявил Ю.Швец.

Между тем радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на британскую газету Sunday Express сообщает, что полиция Соединенного Королевства проводит интенсивное расследование версии о том, что Александр Литвиненко участвовал в попытках создания "Аль-Кайедой" так называемой "грязной радиоактивной бомбы".

Отметим, накануне в прессе Великобритании появились сведения об убийцах Александра Литвиненко. По информации британских СМИ, к убийству может быть причастна российская организация ветеранов спецслужб. Газеты News Of The World и Daily Telegraph сообщили название организации – благотворительный фонд ветеранов внешней разведки "Честь и достоинство".

По информации News Of The World, в записке, которую Литвиненко получил от Марио Скарамеллы, есть данные и о предполагаемом убийце экс-офицера ФСБ. По сведениям газеты, это довольно высокого роста мужчина, у него черные с проседью волосы, он немного прихрамывает после аварии, владеет приемами дзю-до, свободно говорит на английском и португальском языках. Несмотря на то что газеты ссылаются на источники в правоохоранительных органах Великобритании, достоверность этой информации остается под сомнением.

Daily Telegraph утверждает даже, что в распоряжение редакции попал полный текст письма, написанного Евгением Лимаревым, бывшим сослуживцем Литвиненко. Именно этот документ 1 ноября Литвиненко получил в суши-баре Itsu на Пиккадилли от итальянца Марио Скарамеллы.

РБК