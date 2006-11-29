Скарамелла обвинил Литвиненко в контрабанде радиоактивных материалов

Марио Скарамелла сообщил сотрудникам Скотленд-Ярда, что Александр Литвиненко во время службы в ФСБ занимался поставками радиоактивных материалов из России в страны Запада, пишет в среду британская газета The Independent.

Скарамелла - гражданин Италии с которым Литвиненко встречался в лондонском суши-баре Itsu в день своего предполагаемого отравления, сделал такое заявление во время беседы с сотрудниками Скотленд-Ярда, для которой он во вторник прибыл в Лондон.

По словам итальянца, Литвиненко рассказывал ему, что во время службы в ФСБ несколько раз участвовал в операциях спецслужб по переправке радиоактивных материалов в Европу для последующей продажи. В частности, сообщил Скарамелла газете The Independent, Литвиненко подробно рассказывал ему о своем участии в поставке партии контрабандных радиоактивных материалов покупателю в Цюрих в 2000 году.

По утверждению итальянца, руководство этой операцией было одним из последних заданий Литвиненко на службе в ФСБ, вскоре после ее завершения он публично раскрыл планы покушения на известного предпринимателя Бориса Березовского и эмигрировал в Великобританию.

В свою очередь, близкий знакомый Литвиненко глава Фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб заявил The Independent, что при нем бывший сотрудник ФСБ никогда не упоминал о каких-либо операциях с радиоактивными веществами, в которых он якобы участвовал. По словам Гольдфарба, ничего подобного не слышали и другие их общие с Литвиненко знакомые.

После того, как стало известно об отравлении Литвиненко, выдвигались версии, что токсичное вещество могло попасть в организм бывшего сотрудника ФСБ именно во время встречи со Скарамеллой 1 ноября 2006 года. Однако представители британских правоохранительных органов, к которым за комментариями обратилось издание, сообщили, что Скарамелле после того, как он даст показания, вероятнее всего будет присвоен статус свидетеля. По их словам, пока нет никаких причин подозревать, что он как-либо причастен к смерти Литвиненко.

Лента.ру