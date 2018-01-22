"Мы очень счастливы": лидер музыкальных чартов сделал предложение возлюбленной (фото)
16:32, 22 января 2018Мир
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Певец Эд Ширан объявил о своей помолвке. 26-летний Ширан и 24-летняя Сиборн познакомились в старшей школе и встречались около трех лет.
REUTERS
Популярный британский исполнитель Эд Ширан сделал предложение своей девушке Черри Сиборн.
Об этом важном шаге, который Ширан сделал еще в прошлом месяце, певец сообщил в своем Instagram.
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"Получил невесту незадолго до нового года, - написал Ширан под фото, на котором целует возлюбленную. - Мы очень счастливы и влюблены".
26-летний Ширан и 24-летняя Сиборн познакомились в старшей школе и встречались около трех лет.
В 2017 году исполнитель написал посвященную ей песню Perfect. Ранее 16 песен Эда Ширана попали в топ-20 чарта Англии.
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