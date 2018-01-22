"Мы очень счастливы": лидер музыкальных чартов сделал предложение возлюбленной (фото)

16:32, 22 января 2018
Мир
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Певец Эд Ширан объявил о своей помолвке. 26-летний Ширан и 24-летняя Сиборн познакомились в старшей школе и встречались около трех лет.

REUTERS

Популярный британский исполнитель Эд Ширан сделал предложение своей девушке Черри Сиборн.

 

Об этом важном шаге, который Ширан сделал еще в прошлом месяце, певец сообщил в своем Instagram.

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"Получил невесту незадолго до нового года, - написал Ширан под фото, на котором целует возлюбленную. - Мы очень счастливы и влюблены".

26-летний Ширан и 24-летняя Сиборн познакомились в старшей школе и встречались около трех лет.

В 2017 году исполнитель написал посвященную ей песню Perfect. Ранее 16 песен Эда Ширана попали в топ-20 чарта Англии.

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Теги: #Эд Ширан певец