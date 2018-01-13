СМИ опубликовали проект ядерной доктрины США

Новая ядерная доктрина США призывает к наращиванию ядерного оружия, в том числе ядерных вооружений малой мощности.

Проект документа под названием "Обзор ядерной политики", подготовленный Минобороны США, опубликовало издание The Huffington Post, передает РБК.

В документе, в частности, предлагается модернизировать ядерную триаду, включающие атомные подводные ракетоносцы, стратегическую авиацию и межконтинентальные баллистические ракеты. Кроме этого, объявлено о планах по модернизации некоторых маломощных ракет на подводных лодках и возвращения "крылатой ракеты с ядерной боеголовкой".

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В проекте документа также звучит призыв к разработке нового вида маломощных ядерных вооружений - боеголовок с низкой взрывной силой. Суть инициативы заключается в том, что текущее ядерное оружие обладают слишком большим разрушительным воздействием, чтобы его использовать, уточняет издание. Прежде всего речь о создании ядерной боеголовки с зарядом малой мощности для ракет Trident D5

В документе в качестве возросшей внешней угрозы называются Россия, а также Китай, КНДР и Иран. В доктрине утверждается, что Россия угрожает применением более мелких ядерных вооружений, США должны соответствовать и удерживать Россию тем же.

Окончательную версию "Обзора ядерного потенциала" планируется представить в феврале. Представитель пресс-службы Пентагона отказался прокомментировать проект, заявив, что ведомство «не будет обсуждать предварительные проекты документа».