США создадут ядерную боеголовку для сдерживания России

Администрация Трампа планирует ослабить ограничения на применение ядерного оружия и разработать новую боеголовку с зарядом малой мощности для ракет Trident.

Об этом сообщил бывший специальный помощник Барака Обамы по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия Джон Вулфстал, пишет The Guardian.

Такие меры Вашингтон планирует принять для сдерживания России от использования тактических боеголовок в Восточной Европе.

Согласно подготовленной ядерной доктрине, боеголовками оснастят модифицированные ракеты Trident D5, которые запускают с подводных лодок.

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Доктрина расширяет возможности для использования США ядерного оружия. К примеру, это может быть ответом на неядерную атаку, которая привела к массовым жертвам или уничтожила важные объекты инфраструктуры. Ожидается, что документ будет опубликован в конце января.

«Это довольно хороший, умеренный, но сильный язык, который дает понять, что любая попытка России или Северной Кореи использовать ядерное оружие приведет к многочисленным последствиям для них», — сказал Вулфстал.

Разработка ядерной боеголовки с зарядом малой мощности основана на предположении, что в случае конфликта России и восточного блока НАТО Москва, Москва использует раньше ядерное вооружение, чтобы компенсировать свою слабость в других видах оружия, отмечает The Guardian.