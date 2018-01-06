"Очень стабильный гений": Трамп ответил на критику своих умственных способностей

Президент США Дональд Трамп в ответ на критику своих умственных способностей и темперамента назвал себя "очень стабильным гением".

Об этом Трамп написал в Twitter 6 января, говоря о книге Майкла Вулффа.

Трамп назвал автора книги "полный неудачник, писавшим рассказы, чтобы продать эту действительно глупую и ложную книгу".

Президент США написал, что после того, как было "доказано, что российский сговор был тотальным обманом для американской общественности", его критики стали "кричать о психической стабильности и интеллекте".

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Как заявил Трамп, на протяжении всей жизни его "величайшими активами были душевное спокойствие и ум".

"Я прошел путь от очень успешного бизнесмена до ключевой звезды на ТВ и президента Соединенных Штатов (с первой попытки). Думаю, это говорит о том, что я не умный, а гений, очень стабильный гений!", - заявил Трамп.

Он добавил, что Хиллари Клинтон также "усердно играла на этих картах, но погорела".

Как сообщал УНИАН, в Соединенных Штатах опубликовали книгу журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Дональда Трампа". Она сразу стала лидером продаж офлайн и онлайн-магазинов.

Вулфф описывает, как Трамп не планировал быть президентом США, его интимную жизнь и отсутствие у него соответствующих знаний и интереса к должности главы Белого дома.

В книге рассказывается, как друзья и члены семьи Трампа его критиковали. Авто публикации рассказывает, как медиамагнат Руперт Мердок назвал президента США "*** идиотом" после того, как закончил с ним телефонный разговор.