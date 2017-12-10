Россия не исключает, что "в ближайшее время" может вывести войска из Сирии

Заместитель глав комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швиткин не исключил, что в ближайшее время начнется основная фаза вывода российских войск из Сирии. Об этом сообщает "РИА Новости".

Читайте такжеВ Сирии находятся около двух тысяч военных США - Пентагон

"Я не исключаю, что в ближайшее время начнется основная фаза вывода подразделений", - подчеркнул Швиткин, отвечая на вопрос о том, когда начнется вывод войск из Сирии.

Как известно, ранее Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала японский проект по расследованию случаев применения химоружия в Сирии. Перед этим РФ заблокировала резолюцию США. С начала войны в Сирии в 2011 году Россия уже 11 раз ветировала резолюцию в отношении этой страны в Совете Безопасности ООН.